Gigi D’Alessio, ecco “Fra”: “Nasce da una canzone per mio figlio”

Tante delle canzoni napoletane di Gigi D’Alessio, quindi, troveranno sicuramente spazio nei prossimi concerti: qui sotto, trovate riassunte tutte le date già annunciate per questo 2024. La scaletta, da costruire attingendo dalle 450 canzoni pubblicate in carriera, è già in fase di definizione, ma Gigi parte da alcune certezze: “Non ho mai fatto un concerto in cui mi fermo e suono per un’ora il disco nuovo: secondo me è una tortura, perché la gente si vuole sfogare, divertire e riconoscersi ripensando al passato”, spiega. “Io faccio il concerto per me e per il pubblico, quindi devo trovare un compromesso tra le canzoni più amate e quelle che reputo comunque belle. Alla fine, poi, quelle che piacciono a me piacciono anche al pubblico”.