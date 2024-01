Gigi D'Alessio, annunciati 5 concerti alla Reggia di Caserta: date e biglietti

I live di Caserta si aggiungono a un anno già ricco di appuntamenti dal vivo, con le 8 serate già in programma per la prossima estate a Piazza del Plebiscito a Napoli di "GIGI-UNO COME TE-L'EMOZIONE CONTINUA", con pochissimi biglietti ancora disponibili, e il doppio live al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo il 5 e 6 luglio.