Gigi D’Alessio, 30 anni di musica nel cuore di Napoli

Nel luogo simbolo della sua città, scaldato dal grande abbraccio del pubblico, Gigi emozionerà e coinvolgerà i suoi fan con tutto il suo amore, alternando note e parole, raccontando le fasi della sua vita e carriera, dai suoi primi passi in musica, alle sue 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più "difficili", professionali e non, della sua vita. L’evento prende il nome di “UNO COME TE - Trent’anni insieme”, nasce per celebrare i 30 anni di grande musica di Gigi e vede l’accompagnamento di un’orchestra d’eccezione diretta dal maestro Adriano Pennino, oltre alla presenza di tanti ospiti non ancora svelati.