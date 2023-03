Gianni Morandi presenta l’album Evviva!. “È nato il giorno dell’incidente”

Dopo la pubblicazione di Evviva!, il 10 marzo, l'Eterno Ragazzo darà il via, da Rimini, a Go Gianni Go! che farà tappa anche al Forum. "A 78 anni non pensavo di fare i palasport. Non pensavo che la gente avesse voglia di comprare un biglietto per vedermi. È una bella prova", ha confessato. Sul palco sarà accompagnato da una band. "Ne ho voglia. Gli ultimi concerti li ho fatti da solo", ha aggiunto. Canterà i brani che piacciono al suo pubblico, ma anche quelli che piacciono a lui. Non mancheranno In ginocchio da te oppure C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Su questo ultimo ha svelato: "A un certo punto l'avevo eliminato dai concerti, ma l'ho dovuto rimettere perché, se non lo cantavo io, lo cantava il pubblico". Quindi, la scaletta degli show di Go Gianni Go! è "quasi obbligata". Per farla ha pescato tra il 1962 e il 2023, fra 540 canzoni.