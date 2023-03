Gianni Morandi live a Milano: Amadeus sul palco e il duetto con Sangiovanni

Quando Gianni canta “Vita”, tutti rivolgono un pensiero a Lucio Dalla. Al termine della canzone, che i due artisti pubblicavano 35 anni fa, l’Eterno Ragazzo chiama a sé la sua trombettista, giovanissimo membro di una folta band che lo accompagna in quasi ogni brano: “Guarda in alto, Lucio ti sta guardando e si sta facendo una risata”. È il pretesto per dare il vita a un toccante momento di omaggio a Dalla, come quello che abbiamo vissuto poco più di un mese fa al Festival di Sanremo per ricordare gli 80 anni dalla nascita del cantautore bolognese. “Futura” e “Caruso” sono i pezzi che Gianni Morandi decide di reinterpretare al Forum di Milano, con una intensità in grado di fermare il tempo e lasciare tutti senza fiato.