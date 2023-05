Gianni Morandi: la bottiglia (vuota) con Radio Italia, la scopa sul palco di Lazza

Sulle note di “Cenere”, il brano che Lazza ha portato all’ultimo Festival, Gianni ha immortalato il momento in cui è salito sullo stage per salutare l’artista nella tappa conclusiva del suo tour. Nonostante gli anni che li dividono, Morandi e il rapper hanno stretto una bella amicizia. L’Eterno Ragazzo non era “da solo”: ha portato con sé l’iconica scopa rossa che ha usato per pulire il palco di Sanremo dopo la sfuriata di Blanco.