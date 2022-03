Gianni Morandi ha ricevuto il Nettuno d’Oro a Bologna: “Che onore!”

L’emozione dell’Eterno Ragazzo, durante la cerimonia alla sede del Comune, era evidente mentre raccontava del suo legame con la città di Bologna e con figure come Lucio Dalla. Poi, a sorpresa, ha inscenato un duetto con Davio Vanelli Coralli, oggi 95enne, fisarmonicista dell’Orchestra Scaglioni con cui iniziò a cantare quando era ancora ragazzino: tra i brani improvvisati dal vivo, chitarra alla mano, “La fisarmonica” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, per ricordare i tempi in cui i due musicisti condividevano i primi spettacoli.