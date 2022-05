Gianni Morandi e il “caso della giacca” a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

L’orario della sua esibizione è top secret, così come il suo outfit. “Dovete sapere che ho 4-5 giacche da spettacolo. Ne ho vista una stupenda, mi sembrava di averla già usata da qualche parte ma non ricordavo dove. Allora ho chiamato il fan club e mi è arrivato uno screen: era il 2018 in piazza Duomo per il concerto di Radio Italia. Era bellissima…”.