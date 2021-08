Gianni Morandi Day: “Anna non era mia fan! Ecco qual è la nostra canzone”

Hai fatto risuonare “L’allegria” quest’estate. Com’è nata questa collaborazione con Jovanotti? Gli avevi già chiesto di scrivere per te?

“Sì, risalendo alle mie ultime incisioni, era passato un po’ di tempo e, visto che lo sento ogni tanto, avevo chiesto a Lorenzo: ‘Perché non mi scrivi una canzone?’. Lui mi ha risposto: ‘Ci penso…’. Poi io ho avuto un incidente a marzo e alla canzone non ci pensavo più. Vero i primi di giugno, invece, mi ha richiamato per dirmi che aveva la canzone giusta per me. Mi ha spiegato: ‘È una canzone che dovrei cantare io, ma voglio che la canti tu, perché secondo me è più adatta a te’. Mi ha mandato la canzone e ho capito che era un po’ diversa da quello che avevo sempre fatto in precedenza. Ma lui mi ha detto subito: “Dai, che viene bene, c’è già un arrangiamento fantastico di Rick Rubin!”. Il giorno dopo siamo andati in studio e qualche giorno dopo Radio Italia solomusicaitaliana la mandava già in onda.”