Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri: 3 grandi amici a Sanremo

Poi Massimo Ranieri raggiunge il centro e canta l'immortale "Perdere l’amore", visibilmente emozionato, per poi lasciare a Morandi il palco per "Uno su mille" e infine Al Bano canta "E’ la mia vita".



Alla fine dello show entrano quattro torte per Al Bano che spegne le candeline per i suoi 4 volte 20 anni: "Ricominciamo daccapo", scherza. Non può mancare la foto-ricordo per i social.