Gianni Morandi a Pantelleria da Antonello Venditti. C’era anche Ficarra!

Fra ritardi e inconvenienti, per arrivare a Pantelleria, Gianni Morandi ha dovuto fare un viaggio lunghissimo: è partito da Bologna in aereo, ha raggiunto Palermo e, dopo quattro ore di attesa, ha preso la macchina per arrivare a Trapani e da lì è approdato a Pantelleria. Antonello Venditti non ha mancato di ringraziarlo davanti ai suoi follower di Instagram e i due artisti hanno sottolineato quanto sia importante e di lunga data la loro amicizia.