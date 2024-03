Gianna Nannini: tutto su Sei nell’anima, il nuovo progetto con album, film, libro e tour

Il disco verrà presentato in una serie di appuntamenti instore, che cominceranno oggi alle ore 18.00 alla Feltrinelli di Bologna in Piazza Porta Ravegnana. A seguire, sabato 23 marzo, alle ore 18.30, è previsto un incontro alla Feltrinelli di Milano in Piazza Piemonte, mercoledì 27 marzo alle ore 18.00 alla Feltrinelli di Firenze in Piazza della Repubblica e giovedì 28 sempre alle ore 18.00 alla Feltrinelli di Roma in via Appia Nuova.