Gianna Nannini: “Quando mia figlia vuole prendermi in giro, canta le mie canzoni”

Da novembre, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana, Gianna Nannini partirà in tour e dovrà tenere ben allenata la voce oltre a tutto il resto. Ci ha spiegato: “Il migliore allenamento per la voce è sicuramente fare concerti. Al decimo ho una bella voce. Per arrivare al primo faccio molta attività fisica, per far sì che la circolazione del sangue arrivi alle corde vocali. Il momento migliore è stato quando ero incinta, ma non è che posso rimanere incinta tutte le volte che vado in tour… In generale, non è più l’epoca del rock ‘n ‘roll… Ci vuole un atteggiamento quasi monacale, sia nell’alimentazione che dia energia e soprattutto bere soltanto quando il giorno dopo c’è off sennò ti svegli male. Però bisogna anche un po’ trasgredire, sennò diventa troppo monacale…”.