Gianna Nannini: “Mia figlia Penelope, tra le mie canzoni e quelle di Taylor Swift”

“Penelope non ha ancora sentito tutto il disco ‘Sei nel l’anima’, anche se lo vive nella fase creativa quando sente le canzoni”, ha esordito Gianna. “A lei piacciono tutte le mie canzoni più o meno, non so se le piace una più di un’altra. Forse ‘Silenzio’, dove ho preso in prestito una frase da lei, ‘Mamma, cambia la visione’ e l’ho messa nel testo”, ha confessato la rocker senese aggiungendo che Taylor Swift, Ariana Grande e Shakira sono le artiste preferite della figlia.