Gianna Nannini ha annunciato i primi quattro firmacopie con cui presenterà il suo nuovo album “Sei nel l’anima”, in uscita venerdì 22 marzo. Proprio in quel giorno, l’artista incontrerà i fan a Bologna, mentre il giorno seguente sarà a Milano; il 27 marzo sarà la volta di Firenze e il 28 di Roma. Per ricevere i pass esclusivo e partecipare agli incontri, basta acquistare o pre-ordinare l’album presso i punti vendita in cui si terranno gli eventi.