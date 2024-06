Gianna Nannini: il nuovo singolo e due nuove date per il tour europeo

Ecco il calendario in aggiornamento:

22 novembre - Jesolo – Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

24 novembre - Ginevra – Arena

25 novembre – Zurigo – Hallenstadion

28 novembre – Monaco – Olympiahalle

30 novembre – Hannover – Swiss Life Hall

1 dicembre – Frankfurt – Jahrhunderthalle

3 dicembre – Berlin – Uber Eats Music Hall

4 dicembre – Essen – Grugahalle

6 dicembre – Ludwigsburg – MHP Arena

7 dicembre - Ravensburg – Oberschwabenhalle

9 dicembre - Nuremberg – Kia Metropol Arena

10 dicembre – Kassel – Nordhessen Arena

12 dicembre – Milano – Unipol Forum NUOVA DATA

13 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

14 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum (SOLD OUT)

16 dicembre – Torino – Inalpi Arena

17 dicembre – Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)

18 dicembre – Firenze – Nelson Mandela Forum NUOVA DATA

20 dicembre – Eboli – Pala Sele

21 dicembre – Roma – Palazzo dello Sport