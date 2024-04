Il “Sei nell’Anima Tour European Leg 2024” ha ora una Data Zero che si terrà il 22 novembre al Palazzo del Turismo di Jesolo. Il 13 dicembre, invece, è in programma un ulteriore live al Nelson Mandela Forum di Firenze che anticiperà lo show già in programma nella stessa location il giorno successivo. La prevendita generale dei biglietti per Firenze parte alle 11 di lunedì 1 aprile, mentre quella per Jesolo dalle 11 di mercoledì 3 aprile.