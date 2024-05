Gianna Nannini, che energia a #RILIVE! Milano è di nuovo nella sua anima

Piazza Duomo non smette più di cantare, a maggior ragione se arriva un altro classico come “Sei nell’anima”, il brano che ha ispirato il titolo del suo ultimo disco, ma anche del film dedicato alla sua carriera, del suo nuovo libro e del prossimo tour insieme a Radio Italia solomusicaitaliana. È un autentico trionfo, e lei dirige tutta la piazza come un secondo maestro, davanti alla Radio Italia Live Orchestra che la accompagna in tutta la sua energia.