Gianmaria insieme a Francesca Michielin: è il momento di “Disco Dance”

In alcuni video su Instagram, Gianmaria sta raccontando ai fan alcuni dettagli del tour. L'artista, che si sta allenando e sta facendo sport per arrivare pronto ai concerti, ha svelato che suonerà tutti i pezzi della sua discografia. Ma non solo: in scaletta, ci sarà anche una nuova cover di un brano ancora misterioso. Per scoprire di che canzone si tratta, non resta che aspettare il 13 maggio, giorno della data zero.