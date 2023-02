Gianluca Grignani fuori dagli schemi: ricanta il suo brano e lancia i fiori al pubblico

Nel lamentare il problema di audio, legato al basso volume della sua voce nell'auricolare, Grignani ha fatto un riferimento abbastanza esplicito a quanto fatto da Blanco durante la prima serata. L'artista, infatti, ha detto che a vent'anni non sarebbe stato in grado di gestire la situazione con la stessa maturità che ha ora. Del resto, ospite al Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo di Radio Italia solomusicaitaliana, Grignani aveva già preso le difese di Blanco per il suo gesto: "Non ha fatto niente, se non si perdona a un ragazzo una reazione del genere…”.