Gianluca Grignani, al via le prove del tour estivo: “Portiamo sano rock’n’roll!”

Resta comunque confermato il grande evento a Milano che seguirà il tour estivo. Il 15 ottobre 2022, al Mediolanum Forum di Assago, andrà infatti in scena lo speciale concerto con cui Gianluca Grignani, da tempo, vuole celebrare i 25 anni de “La Fabbrica di Plastica”, uno degli album più importanti per lui in carriera. L’appuntamento, però, sarà il pretesto per celebrare l’intera storia del cantautore e i suoi più grandi successi, come dimostra il nome dell’evento “La Fabbrica di Plastica and Only the Best”.