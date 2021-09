Ghali porta la sua prima collezione di moda in giro per l’Italia su due navicelle

Infatti, queste due navicelle, oltre a essere la casa di Ghali, saranno anche il suo studio di registrazione e una sala giochi. Mentre promuovera le sue creazioni, il cantante continuerà a lavorare al nuovo album. “Siamo nel bel mezzo della lavorazione al disco, tra non molto devo consegnare, non possiamo fermarci quindi dentro ci sarà anche uno studio che ci consentirà di andare avanti con i lavori. Qualcuno di voi potrà ascoltare in anteprima cosa abbiamo in cantiere. Altri potranno giocare ai videogiochi ed altri dipingere. Insomma c’è tutto l’occorrente per passarci un bel pomeriggio assieme e per ospitarvi nel migliore dei modi”, ha scritto l'artista sui social.