Ghali: dopo RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, un tour estivo in Italia e non solo

La data di pubblicazione del nuovo progetto, già annunciata con una originale installazione artistica estemporanea alla stazione Centrale di Milano, viene quindi seguita da altre grandi notizie, come il nuovo brano in uscita ufficialmente il 15 aprile. La canzone prepara il ritorno sul palco di Ghali, fissato al 21 maggio con RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, in Piazza Duomo a Milano: il grande evento, che celebra i 40 anni di Radio Italia solomusicaitaliana, andrà così in scena proprio il giorno dopo l’uscita del suo prossimo progetto discografico, a 2 anni di distanza da “DNA”.