Ghali: dai primi passi in Piazza Duomo al ritorno a #RILIVE

Cosa ci dici del tuo nuovo singolo "Paprika"? Sta andando molto bene

In realtà non c’è tanto da raccontare, il testo è chiaro: tendo sempre a essere chiaro per non dover spiegare troppo dopo. Calza a pennello con la stagione che sta arrivando: non è un pezzo che ho scritto pensando all'estate, ma con l’arrivo dell'estate ho pensato che è ideale per accompagnare le persone in questa stagione.