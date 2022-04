Luci Rosse Luci Blu arriva dritto come un pugno nello stomaco. È così crudo, così vero. Racconta, senza filtri, alcuni flash che si sovrappongono nella mente di chi si trova disteso per terra dopo aver avuto un incidente stradale. In realtà, poi si scopre che è tutto solo un incubo che porta il protagonista a non guidare mai più dopo aver bevuto.