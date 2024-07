Geolier, nuovo tour nei palasport nel 2025: date e biglietti

L’annuncio del nuovo tour arriva in un momento d'oro per Geolier, attualmente impegnato con il tour estivo, che lo già ha visto protagonista di 3 spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il suo nuovo album, “Dio lo sa” ha già conquistato il disco di Platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alle classifiche di vendita, mentre “I p' me, tu p' te” è stato certificato dalla FIMI come il secondo brano più venduto in Italia nel primo semestre dell'anno.