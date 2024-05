Geolier: lo spoiler dei calciatori del Napoli e quella prima volta al Maradona…

Geolier si prepara per il suo grande debutto a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO a Milano: il cantante arriva in Piazza Duomo per le prove, proprio nel giorno in cui ha annunciato “Dio lo sa”, il nuovo album in uscita il 7 giugno. Verrà presentato per intero al Maradona di Napoli, lo stesso che Geolier frequenta tutte le settimane: nella video-intervista #atupertu con la Redazione di Radio Italia solomusicaitaliana, ricorda bene la prima volta che è stato allo stadio...