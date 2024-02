Geolier ha aperto una pizzeria (provvisoria) a Sanremo. È dunque un esperto di pizza che, tra l’altro, è il cibo più mangiato dagli italiani durante la visione del Festival. Per lui c’è solo un modo per mangiarla: con le mani. Non va tagliata, ma strappata. A Napoli c’è una regola: si comincia a mangiare quando tutti sono a tavola; per la pizza si fa però un’eccezione perché è importante assaporarla calda.