Geolier, esce domani il nuovo album "Dio lo sa": "Fatene buon uso"

Geolier, in questi giorni, si sta dedicando alle prove per il suo tour in partenza il 15 giugno a Messina e che poi approderà anche allo Stadio Maradona di Napoli con le date sold out del 21, 22 e 23 giugno: "Teng troppi pezzi in scaletta", ha scherzato. Sicuramente, la mole di canzoni non è un problema per i suoi fan, disposti anzi ad ascoltarlo per 10 ore consecutive, come ha scritto qualcuno.