Geolier fa cantare Milano in dialetto napoletano per ore

Negli ultimi anni, Geolier ha fatto salti da gigante nel capoluogo lombardo e ieri sera ne è stata la dimostrazione. Come ha tenuto lui stesso a raccontare, è passato dall’avere un pubblico di 70 persone, che tendenzialmente stava a braccia conserte, a uno di migliaia, che ha cantato a squarciagola con lui dall’inizio alla fine. Molti di questi spettatori, indipendentemente dalla loro "fede calcistica", hanno indossato la maglietta del Napoli solo per lui. Tanti di loro, pur non essendo di Napoli, hanno intonato le canzoni in perfetto dialetto napoletano solo per lui.