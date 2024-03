Geolier e Ultimo per la prima volta insieme nel singolo “L'ultima poesia”

L’annuncio di “L’ultima poesia” arriva a pochi giorni da quello del terzo sold out di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona, nel corso di una festa lunga 3 giorni a Napoli e per Napoli. Come l'estate scorsa, anche il tour di Ultimo passerà dallo stadio partenopeo con la doppia data dell'8 giugno (sold out) e del 9 giugno. Di certo, non mancheranno le occasioni per presentare dal vivo il duetto.