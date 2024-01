Geolier: aggiunto un terzo concerto al Maradona di Napoli in attesa di Sanremo

I p' me, tu p' te è dunque in napoletano (solo un verso è in italiano). Per Geolier era importante partecipare al Festival della canzone italiana con un brano in dialetto e rap. "Per me è già una vittoria portare il napoletano su quel palco. Voglio portare Napoli su quel palco. Io sto andando con la foto di Napoli in tasca, sul cuore [letteralmente e non metaforicamente, ndr.]", ha confessato a chi gli ha parlato di una sua possibile vittoria (dato che è tra i favoriti). Salirà sul palco anche forte degli insegnamenti appresi dai suoi artisti napoletani di riferimento, ovvero Pino Daniele, Massimo Troisi e Gigi D'Alessio, e del sostegno della sua città (dove potrebbero venire posizionati dei maxischermi durante la settimana sanremese). A chi lo ha già proiettato all'Eurovision Song Contest ha anticipato che il pezzo, nel caso dovesse volare in Svezia, rimarrà così. Sarebbe una grande occasione. "La vera storia sarebbe portare il napoletano all'Eurovision. Il napoletano, forse, è più internazionale dell'italiano", ha ammesso. Non ha però escluso di poterlo sostituire con un altro, sempre rap. A proposito di questo genere, il suo da sempre, si è augurato che tanti altri rapper vadano alla kermesse, dopo di lui. "Il mio sogno è un Guè e un Marracash a Sanremo", ha rivelato. Insomma vorrebbe che altri seguano le sue orme e quelle di Lazza, collega e amico con il quale lo scorso anno aveva valutato di presentarsi al Festival con il singolo Chiagne, ma poi ha lasciato perdere. "Non era il periodo storico adatto. Ora lo è", ha spiegato.