Gazzelle sogna in grande: nel 2025 live al Circo Massimo e a San Siro

I biglietti per il concerto al Circo Massimo di Roma e allo Stadio San Siro di Milano saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 20 maggio. Per vedere Gazzelle dal vivo non bisogna aspettare il 2025: dal 4 luglio, infatti, il cantautore sarà protagonista con un tour estivo con date in tutta Italia, Sardegna e Sicilia comprese.