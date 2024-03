Gazzelle in tour a Milano: “Dai Flavio”, il Forum è… tutto qui, per te

La festa riparte in fretta quando, più che in un Forum, sembra di essere in uno stadio: “Dai, Flavio!”, è il coro liberatorio che cresce durante il brano che prende il titolo proprio dal nome di battesimo del cantautore e che, pochi minuti dopo, lascia spazio ad altre emozioni: “Chi è venuto a questo concerto per spurgare le proprie lacrime, d'ora in poi può farlo”, avverte Gazzelle. E, in giro per il Forum, qualche lacrima effettivamente si vede, sulle note di “SMPP” oppure “Una canzone che non so”.