Gazzelle: il nuovo singolo “Idem” sbarca su Radio Italia

Con un post su Instagram, Gazzelle ha raccontato cosa vuole comunicare con questo nuovo brano: “Parla di tanti momenti della mia vita. Dalla fine di una storia che mi ha lasciato al buio, all’inizio di qualcosa che mi ha restituito la mia luce. Dal crollo psicologico che ho attraversato un po’ di tempo fa, al riprendere la mia vita e la mia mente nelle mie mani. Faccio su e giù così spesso, come tutti credo, che a volte bisogna tenere le cinture di sicurezza ben allacciate per non rischiare di perdersi chissà dove, chissà come, chissà per chi. Scrivere è la mia cintura di sicurezza. E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo... sempre mettendoci DENTRO tutto quello che questa vita mi dà. Qualunque cosa sia.”