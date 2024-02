Gazzelle con Fulminacci: “La nostra “Notte prima degli esami” sarà sottovoce”

Gazzelle: “Sono venuto qui con l’intenzione di aprire il mio mondo agli altri, non solo a quelli che già mi conoscono e mi hanno intercettato. Io non sono abituato a stare troppo sotto i riflettori, non è nel mio DNA. Dopo 7 anni di carriera, in cui ho fatto tante cose, ho deciso che volevo provare un’emozione forte, diversa. Volevo dare una scossa a me stesso e pensavo che il palco di Sanremo poteva darmi questo tipo di emozioni e così è successo”.