Gazzelle a #RILIVE: per una sera, anche Milano è casa sua

I cori, per lui, si sprecano, e adesso il cantautore può concentrarsi solo sull’appuntamento all’Arena di Verona, la prima della sua carriera, in programma domani (giovedì 16 maggio). Poi, dovrebbe arrivare nuova musica: “In questi mesi ho scritto un po’ di canzoni, adesso vediamo che succede… cercherò di non farvi piangere troppo”, racconta alle nostre Manola Moslehi e Daniela Cappelletti. E chissà che qualcosa non faccia in tempo a uscire per essere presentato dal vivo nel prossimo tour estivo...