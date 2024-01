Gaia trionfa ancora: "Tokyo" è la canzone italiana più trasmessa in radio

Per la seconda settimana consecutiva, "Tokyo" di Gaia è il brano italiano più trasmesso in radio, secondo la classifica EarOne. Da oggi (venerdì 12), inoltre, è Disco Italia su Radio Italia solomusicaitaliana. Per la giovane cantante è un periodo d'oro, coronato dalla partecipazione al tour di Elodie, in veste di artista d'apertura dei concerti.