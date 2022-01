Gaia, Salina e Radio Italia Live: “Voglio cantare senza nodi allo stomaco”

RADIO ITALIA LIVE. Gaia Gozzi si è esibita per la prima volta su un palco internazionale al Corona Capital 2021 insieme a Tame Impala, Twenty One Pilots, The Kooks e molti altri artisti che hanno partecipato a quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina. Adesso, alle 21 di stasera, su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, regala un'anteprima del suo tour nei club in una nuova puntata del nostro music-talk presentando live nel Reward Music Place i suoi successi e l'album “Alma”, in cui c'è il singolo apripista “Nuvole di Zanzare” insieme a hit come “Boca” feat Sean Paul e la sanremese “Cuore amaro”, entrambi certificati disco d’oro.