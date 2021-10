Gaia presenta Alma: “È un disco che sono fiera e sicura di difendere”

Tutti i brani di Alma sono stati scritti e curati da Gaia che ha giocato con le sue due lingue, l’italiano e il brasiliano. Ha scelto l’italiano per i pezzi più spontanei, mentre il portoghese per quelli che trattano temi più profondi, introspettivi e intimi. “È un disco che sicuramente guarda a me stessa e alla mia crescita personale con affetto e amore. È la prima volta che cerco di essere magnanima con me stessa, apprezzare il percorso, non richiedere a me troppo, conoscermi meglio”, ha aggiunto la cantante nella video-intervista #atupertu.