Gaia: il nuovo singolo “Tokyo” arriva prima del tour con Elodie

Le novità per Gaia non finiscono qui. L'artista si esibirà presto dal vivo nei palazzetti di tutta Italia: Gaia è stata scelta dalla collega e amica Elodie per aprire i concerti del tour “Elodie Show 2023”. Dopo il primo appuntamento in programma il 17 novembre al Palapartenope di Napoli, gli show si terranno anche a Milano, Roma e Firenze.