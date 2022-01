"Salina" è una canzone in cui Gaia ricorda la propria infanzia in un piccolo paese del mantovano, dove suo nonno ha costruito una casa per tenere unita tutta la famiglia. Nel ritornello compaiono entrambe le lingue madri di Gaia, l’italiano e il portoghese delle sue origini brasiliane, e portano un messaggio che include tutte le sfaccettatura della sua multiculturalità.