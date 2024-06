Gaia, annunciato il nuovo tour estivo: scopri tutte le date

Le date la vedranno esibirsi nelle principali città italiane partendo da Bologna (venerdì 14 giugno 2024 @ We make future), a Rimini (venerdì 05 luglio 2024 @ Notte Rosa), Massa (MS) (sabato 13 luglio 2024 @ Piazza Aranci), a Polistena (RC) (giovedì 18 luglio 2024 @ Piazza della Repubblica), a Monopoli (BA) (venerdì 19 luglio 2024 @ Porto Rubino), a Cefalù (PA) (venerdì 26 luglio 2024 @Cefalù Summer Festival), a Delianuova (RC) (sabato 27 luglio 2024 @Piazza Vittorio Emanuele), a Piazza Armerina (EN) (domenica 28 luglio 2024 @Piazza Duomo – Between Jazz Festival), a Vasto Marina (CH) (venerdì 16 agosto 2024 @Rotonda sul Mare - Viale Dalmazia) per concludersi a Porto Santo Stefano (GR) (giovedì 29 agosto 2024 @ Youth Argentario).