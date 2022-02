Com’è stata l’esperienza di quest’anno?

“Molto veloce e furtiva, 'traballante' sulla nave, ma intensa. È come se si fosse chiuso un cerchio, perché l’anno scorso venivo concorrente e quest’anno ospite: è stato molto emozionante. Riportare ‘Cuore amaro sul palco è un bel premio personale per me e per il mio anno. In più, per la prima volta, ho cantato cuore amaro con il pubblico e non davanti ai palloncini, decisamente un’altra reazione emotiva!”