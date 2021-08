Gaetano Curreri stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero "Piazza Grande" dell'amico Lucio Dalla, quando si è accasciato sul palco. Il live è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri, che è stato trasportato in ospedale. Gli Stadio hanno fatto sapere su Facebook che l'artista è ricoverato in terapia intensiva ed è stabile.