“Ciao grande Fred”, sono le parole che Eros Ramazzotti ha scritto sulle sue pagine social per dare l’ultimo saluto a Fred Bongusto, il cantautore morto a Roma alle 3.30 di questa notte (8 novembre). Fra i ricordi dei colleghi e degli amici dell’artista, c’è anche quello di Peppino Di Capri, che ha scritto su Instagram: “Anche il mio amico Fred se n’è andato in punta di piedi… Oltre alla sincera amicizia, ci legava l’amore per il nostro lavoro, ci uniscono tanti momenti dei tempi in cui inseguivamo il successo in quel mondo sempre in evoluzione, difendendo lo stile “night” che man mano si affievoliva. Ciao Fred, ci hai lasciato dei successi che continueremo a cantare e a ricordarti per sempre!”.

Fred Bongusto, che era malato da tempo, aveva compiuto 84 anni lo scorso aprile. Con la sua carriera, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana portando al successo canzoni indimenticabili come “Una rotonda sul mare”, “Spaghetti, insalatina e una tazzina di caffè a Detroit” e “Tre settimane da raccontare”.

I funerali saranno celebrati, lunedì 11 novembre nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma, a partire dalle ore 15.00.

Amadeus, direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2020, ha già fatto sapere che, durante la prossima kermesse all’Ariston, ci sarà un momento dedicato al ricordo del cantante scomparso.