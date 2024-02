Fred De Palma, Il cielo non ci vuole: “Nessuna donna, parlo alla mia coscienza”

“Pieni di rimpianti fino all’overdose, e invece di tenerti lontana da me ti ho fatta solo piangere, piangere”, recita uno dei versi più forti del brano, sul quale Fred De Palma si sofferma per spiegare l’intero significato del pezzo. “Ho imparato a trasformare i rimpianti in esperienze, gli errori mi sono serviti. Ho estremizzato tutto con la parola ‘overdose’ per far capire che, invece di riempirsi di rimpianti, a volte bisogna reagire”. Potrebbe sembrare un dialogo con una figura femminile, ma in realtà l’artista parla alla sua coscienza per tutta la canzone: “Inizialmente, non l’avevo dedicata a nessuno, era un discorso con me stesso. ‘Il cielo non ci vuole’ vuole essere una presa di consapevolezza per stare bene”. In sintesi, il messaggio vuole essere uno solo: “vivete”, ed è rivolto soprattutto ai giovani di una nuova generazione sempre più caratterizzata da tanta rassegnazione.