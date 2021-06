Fred De Palma, ecco il nuovo album “Unico”: quando esce

“Unico” è già stato anticipato dal brano “Ti raggiungerò”, che potete ascoltare su Radio Italia: il brano, che ha appena superato i 27 milioni di clic su YouTube, è stabilmente tra i 10 singoli più acquistati in Italia. Presto però, come promette da tempo Fred De Palma, dovrebbe anche arrivare il “tradizionale” pezzo per l’estate firmato da lui. Non a caso, il rapper ha già scritto sui social: “È solo l’inizio...”.