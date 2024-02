Fred De Palma e Eiffel 65: "Con noi la festa è assicurata, anche all'Ariston!"

Eiffel 65: “In realtà era stato un errore. Io stavo aspettando i monitor in-ear, ma non sono mai arrivati. Un amico tra i coristi allora mi ha aiutato e me le ha prestate. Erano cuffie del walkman”. Per quel Festival di Sanremo, avremmo potuto presentarci con “Viaggia insieme a me”, una canzone forse più adatta. Era un’occasione giusta per presentarla, ma abbiamo scelto comunque di portare il club. Non potevano non farlo: abbiamo fatto felice tantissima gente del mondo dei club”.