Franco Mussida: IL PIANETA DELLA MUSICA e il viaggio di IÒTU

Il disco è stato pubblicato in CD e in vinile e si propone di dar vita a un nuovo stile musicale chiamato UltraProg-Pop, che si fonda su un uso limitato di macchine nei processi creativi e di registrazione, e punta sull’elevata qualità delle fonti sonore. I testi, la cui scrittura è spesso schietta e diretta, sono cantati, recitati, declamati, ponendo questo lavoro fuori dal mondo della canzone convenzionale. Per creare le nuove sonorità di questo stile, l’artista si avvale di una chitarra classica baritona, progettata per unire il mondo del soul-blues al pop e a quello classico.